Accord turco-russe sur un centre conjoint d’observation

Ankara, 1 déc 2020 (AFP) - La Turquie a signé avec la Russie un accord sur

l’établissement d’un centre conjoint d’observation qui aura pour mission de

surveiller le cessez-le-feu au Nagorny Karabakh, a annoncé mardi le ministère

turc de la Défense.

"Un accord a été signé à l’issue des pourparlers sur les modalités

techniques de l’établissement et les principes de fonctionnement du centre

conjoint turco-russe« , a déclaré le ministère turc de la Défense sur Twitter. »Les efforts nécessaires sont fournis pour que le centre soit opérationnel

dans les plus brefs délais", a-t-il ajouté, sans donner de détail sur cet

accord.

Un mémorandum sur la création d’un centre conjoint de contrôle avait été

signé mi-novembre par Ankara et Moscou. La Turquie avait alors affirmé que ce

centre serait établi dans un lieu choisi par l’Azerbaïdjan.

L’Azerbaïdjan et l’Arménie ont signé début novembre un accord parrainé par

la Russie qui a mis fin à plusieurs semaines d’affrontements meurtriers au

Nagorny Karabakh, région séparatiste d’Azerbaïdjan à majorité arménienne.

Pour surveiller le respect de cet accord, qui consacre les gains

territoriaux de Bakou et prévoit l’évacuation par les Arméniens de certaines

zones, Moscou a commencé à déployer une force de « maintien de la paix ».

Dans une motion envoyée le 16 novembre à l’Assemblée nationale, le

président turc Recep Tayyip Erdogan a demandé l’autorisation d’envoyer des

soldats en Azerbaïdjan afin de participer à la mission russo-turque.