La visite du secrétaire d’Etat Jean Batiste Lemoine à l’ hôpital des grands brûlés à Erevan

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État rattaché au ministère des Affaires étrangères qui est arrivé à Erevan vendredi avec une délégation de fonctionnaires français, de travailleurs humanitaires et de militants de la communauté franco-arménienne, a notamment visité l’hôpital de grands brûlés. Il y a recueilli les témoignages de quelques blessés, dont celui Garo gravement brûlé sur pratiquement tout le corps et souffrant également de graves fractures.



« Nous étions 32 dans un camion qui nous conduisait sur les positions, je n’ai rien vu, ni entendu sinon un énorme souffle dans mes oreilles, du feu et de la chaleur, nous sommes trois à avoir survécu » a-t-il confié.



Kevork 19 ans, jeune conscrit de la région d’Ararat a expliqué quant à lui : « j’ai été blessé à Martouni. Je suis brûlé à plusieurs endroits du corps. Les greffes ne réussissent pas toujours à prendre, mais il faut encore et encore réessayer. Mais ça va aller, je vais guérir ».



Le secrétaire d’Etat est venu à bord d’un avion qui a apporté un deuxième lot d’aide humanitaire française aux victimes arméniennes du conflit du Karabagh. Il s’agissait principalement de fournitures médicales pour les soldats arméniens et les civils blessés pendant la guerre.



Lemoyne a confié que le gouvernement français prévoyait d’envoyer davantage d’aide de ce type à l’Arménie lors de sa rencontre avec le Premier ministre Nikol Pachinian samedi.

« Nous sommes reconnaissants à la France amie d’avoir fourni une aide humanitaire et présentée correctement la situation au Haut-Karabagh à la communauté internationale », avait remercié Pachinian face au responsable français. ».

Texte et photos de Max Sivaslian