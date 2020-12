Ter Petrossian et Kotcharian s’accordent pour accuser Pachinian de mensonge

Aux heures les plus graves de la guerre du Karabagh, les anciens présidents arméniens Levon ter Petrossian, Robert Kotcharian et Serge Sarkissian, avaient mis de côté les rancœurs personnelles et leurs désaccords pour se rencontrer à Erevan et tenter de trouver une issue au conflit, en usant éventuellement de leurs réseaux et relations en Russie. Ils s’étaient montrés critiques envers la gestion de la guerre par Pachinian et le seront plus encore après sa capitulation devant Bakou le 9 novembre, ce qui leur vraudra une série de messages assassins sur sa page Facebook, où il défendait son accord de cessez-le-ceu qui s’est soldé par d’importantes pertes territoriales. Sur fond d’appels persistants de l’opposition à sa démission, le premier ministre très contesté a affirmé dimanche 29 novembre que Ter-Petrossian, Kocharian et Serge Sarkisian se seraient opposés le 19 octobre aux termes de l’accord de cessez-le-feu que lui proposait alors Moscou. Dans un autre message posté lundi, il mettait en doute la sincérité et le sérieux des déclarations de Kotcharian et de Ter-Petrossian selon lequel ils auraient été prêts à se rendre à Moscou, en qualité d’« envoyés spéciaux » de l’Arménie pour des pourparlers urgents avec les dirigeants russes. Pachinian affirme qu’ils auraient voulu qu’il leur arrange une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine ou son ministre des affaires étrangères Serguei Lavrov. Il ajoute qu’il aurait suggéré plutôt que ces discussions aient lieu avec l’ancien président russe Dmitry Medvedev et qu’il aurait contribué à la tenue de « rencontre de courtoisie » non officielle avec Putine, Lavrov ou d’autres hauts responsables russes. Pachinian ajoutait que les deux ex-présidents ne se sont pas rendus à Moscou même après qu’il eut aidé Kotcharian à obtenir un ordre de justice l’autorisant à quitter l’Arménie, où il est assigné à résidence, dans le cadre du procès toujours en cours qui lui a été intenté pour la répression postélectorale de 2008 et faits de corruption, accusations que Kotcharian a toujours dénoncées comme politiquement motivées et qui ont d’ailleurs été sévèrement critiquées par le Kremlin. Victor Soghomonian, le chef du bureau de Kotcharian, a balayé les allégations de Pachinian. « Mensonges et distorsions sont le propre de Nikol », a-t-il commenté. Ter-Petrossian a publié un démenti plus cinglant encore par la voix de son porte-parole, Arman Musinian. « Le président Ter-Petrossian juge vain de commenter les troubles mentaux de ce fléau destructeur de la nation », a écrit Musinian sur sa page Facebook en ajoutant : « Laissons-le déblatérer ce qu’il veut. Rien ne pourra lui valoir le pardon ». « Le peuple arménien ne lui pardonnera jamais », a ajouté Musinian, dans une référence évidente aux termes du cessez-le-feu arméno-azéri appliqué depuis le 10 novembre.

Levon Zurabian, le bras droit de Ter-Petrosian, déclarait pour RFE/RL le 20 novembre que Pachinian n’avait pas donné à l’ex-président un « mandat » pour négocier à Moscou un meilleur accord de paix en octobre. En écho aux déclarations d’autres leaders de l’opposition, Zurabian avait rendu aussi responsable Pachinian de la défaire militaire, en la mettant sur le compte de « la vanité insatiable et morbide » de Pachinian qui est absolument ignorant des relations internationales, de la géopolitique et des questions militaires ».



Ter-Petrossian et Kotcharian s’étaient rencontrés le 20 octobre pour la première fois depuis deux décennies. Rappelons que Ter Petrossian avait dû démissionner en 1997 pour avoir dit que le Karabagh « était un fardeau pour l’Arménie » et que Kotcharian, qui était son premier ministre après avoir été président du Karabagh, l’avait remplacé en 1998 à la présidence de l’Arménie. Par ailleurs, Pachinian avait été l’un des plus proches alliés de Ter Petrossian lorsque celui-ci avait fait son retour en politique à la faveur des présidentielles de 2008, que ‘l’ancien président avait affirmé avoir gagnées face à Serge Sarkissian, alors dauphin de Kotcharian, qui orchestrera une sévère répression contre le mouvement de protestation mené par Ter Petrossian. Ces querelles oubliées sur fond d’une guerre totale au Karabagh, Ter Petrossian et Kotcharian se rencontraient donc, et Serge Sarkisian se joindra à eux ainsi que deux anciens présidents du Karabakh. La rencontre était historique donc, même si malgré cette alliance de bonnes volontés, elle ne produira aucun résultat.