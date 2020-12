Le président Sarkissian demande l’aide de Poutine pour libérer les prisonniers arméniens

Les termes de l’accord de cessez-le-feu arraché par Poutine aux Arméniens et aux Azéris le 9 novembre après 44 jours de guerre prévoient notamment l’échange de tous les prisonniers de guerre arméniens et azérbaidjanais ainsi que les civils capturés. Alors qu’on en est encore au transfert des dépouilles des soldats de chaque camp tués dans les combats, ce processus n’a pas encore commencé et on ne sait pas encore quand les parties en conflit engageront les opérations en ce sens. L’ombudsman d’Arménie, Arman Tatoyan, a accusé Bakou la semaine dernière d’avoir “artificiellement éludé” la question de la (...)