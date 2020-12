Un nouveau contingent russe arrive à Stepanakert, via l’Azerbaïdjan

Les raisons invoquées peuvent être de nature logistique et technique, il n’en reste pas moins qu’en dépêchant un nouveau contingent militaire au Haut Karabagh, mais cette fois via le territoire de l’Azerbaïdjan, la Russie a voulu montrer qu’elle gardait le total contrôle de la situation dans le sud Caucase après l’accord de cessez-le-feu qu’elle a imposé aux forces arméniennes et azéries le 9 octobre. Le premier contingent russe qui avait été déployé au lendemain même de cet accord dans le Haut Karabagh arménien, cerné par les forces azéries au seuil d’une victoire totale, était arrivé par l’Arménie, où (...)