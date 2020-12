La Cour européenne des droits de l’homme saisie de la question des prisonniers de guerre arméniens

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) s’est montrée satisfaite de l’attitude de l’Arménie concernant la protection des droits et civils détenus actuellement en Azerbaïdjan. L’ancien ministre la justice d’Arménie et militant des droits de l’homme Artak Zeynalyan qui représente les prisonniers, a indiqué samedi que la CEDH devra prendre des mesures urgentes à ce sujet. “La Cour européenne des droits de l’homme a demandé des informations au gouvernement de l’Azerbaïdjan concernant les conditions et le lieu de leur détention, et les soins médicaux » qui leur seraient apportés”, a indiqu é A.Zeynalyan, en précisant que la Cour avait fixé deux dates butoir, - le 30 novembre et le 4 décembre 2020 – à l’Azerbaïdjan pour fournir ces informations. Les prisonniers concernés sont Vahe Arakelyan, Hayk Arshatyan, Melkon Hovhannisyan, Artak Stepanyan, Nairi Ghukasyan, Erik Khachatryan, Robert Vardanyan, Narek Sirunyan, Karen Manukyan, et Arayik Galstyan. Quant aux civils arrêtés, il s’agit de Jonik Tosyan, Edward Shahgeldyan, et Arega Shahgeldyan. Mais l’incertitude est totale concernant le sort de nombreux civils et soldats portés disparus, dont les proches manifestaient lundi à Erevan pour demander des informations les concernant.