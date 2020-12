Les eurodéputés votent une résolution appelant le Conseil européen à sanctionner la Turquie, moins soucieuse de l’intégrité territoriale de Chypre que de celle de l’Azerbaïdjan

Les membres du Parlement européen ont voté jeudi une résolution appelant le Conseil européen à imposer des sanctions en toute urgence à la Turquie. Le Parlement européen justifie cette initiative par ce qu’il désigne comme les activités « illégales » de la Turquie dans le district de Varosha des faubourgs de la ville chypriote de Famagouste. En 1974, l’armée turque avait occupé Varosha, une station balnéaire aux abords de Famagouste aussitôt après avoir envahi la partie nord de Chypre, au nom de la défense de la minorité turque. Les Chypriotes grecs qui avaient fui Varosha n’avaient pas été autorisés à regagner leur ville, dont ‘accès avait été interdit et qui était devenue une cité fantôme. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a attisé la colère de l’Etat chypriote lorsqu’il s’est rendu à Verosha, le 15 novembre dernier, dans le cadre d’une visite dans la « République turque de Chypre du Nord » (RTCN), reconnue par la seule Turquie depuis l’occupation du tiers nord de l’île par l’armée turque. De fait, la seule visite d’Erdogan dans cette entité chypriote vassale d’Ankara devait constituer un motif de courroux, pour Chypre, comme pour l’Union européenne dont cet Etat est membre, et comme pour la communauté internationale, qui ne reconnaît pas l’occupation turque dans l’île et l’a condamnée à plus d’une reprise. Mais le président turc avait délibérément mis en scène cette visite dans la « partie turque » de Chypre, une semaine seulement après l’accord qui fut imposé à l’Arménie par la Russie dans la guerre du Karabagh contre l’Azerbaïdjan, que la Turquie a aidé militairement au nom de la défense de son « intégrité territoriale » qu’elle reproche aux Arméniens d’avoir bafouée, et dont elle fait pourtant bien peu de cas quand elle concerne Chypre. Erdogan a donc pu parader en toute impunité dans son « dominion » chypriote, où vient d’être élu à la présidence un candidat qui lui est dévoué et qui ne riisque donc pas de faire progresser les négiociations infra-chypriotes sous l’égide de l’Onu. C’est sans doute au nom du principe « une nation turque, deux Etats » voire plus, eu égard à ses ambitions néo-ottomanes, qu’Erdogan s’est permis de fouler au pieds le processus de négociations chypriote, dans l’impasse, et d’exalter à Chypre un statu quo qu’il a dénoncé à Karabagh, en profitant de sa visite dans la « RTCN » pour aller à Varosha, dont il a annoncé la réouverture partielle, provoquant la fureur de la Grèce et des Chypriotes grecs, avec lesquels il est presque allé à l’affrontement cet été en revendiquant des droits sur leurs gisements gaziers. Cette visite d’Erdogan, qui a été aussi critiquée par les Etats-Unis, intervient en effet sur fond de tensions dans la Méditerranée orientale, où la politique de conquête d’Ankara s’est heurtée aux résistances des pâys riverains mais aussi de l’Europe, à commencer par la France. Jeudi, les membres du Parlement européen ont mis en garde la Turquie contre sa décision d’ouvrir partiellement la ville de Varosha, qui “contrarie les perpectives d’une solution juste et durable au problème de Chypre, exacerbant les divisions et entérinant la partition de l’île”. Ils ont aussi appelé la Turquie à transferer Varosha à ses habitants légitimes sous l’administration provisoire de l’Onu, en accord avec la Résolution 550 (1984) du Conseil de sécurité de l’Onu et à éviter toute action susceptible d’altérer l’équilibre démographique sur l’île par la voie d’une “politique illégale de colonisation”. En réponse, le ministère turc des affaires étrangères a condamné la résolution, en indiquant : “Nous rejetons totalement la résolution non contraignante adoptée par les membres du Parlement européen concernant notre pays et la République turque du Nord de Chypre”. “Cette décision, qui est sans nul doute dictée par l’administration chyprioteb grecque, montre une fois encore combien le Parlement européen est peu en phase avec la réalité sur la question chypriote”, a ajouté le ministère turc. novembre, le chef de la diplomatie de l’Union européenne Josep Borrell, avait critiqué la visite de Recep Tayyip Erdogan au nord de Chypre, au cours de laquelle il avait plaidé pour une solution à “deux Etats” dans l’île, sur le modèle proposé pour le règlement du conflit israélo-palestinien ; un modèle qu’Israël a remis en cause et qu’Erdogan prétend défendre aujourd’hui, en se posant comme le principal défenseur des Palestiniens, mais auquel il semble de toute évidence résolument hostile lorsqu’il s’agit des Arméniens du Haut Karabagh. “Cela [ces actions] causera une plus grande méfiance et des tensions accrues dans la région et doit être corrigé de manière urgente », avait indiqué le chef de la diplomatie européenne.