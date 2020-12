L’Arménie condamne fermement l’utilisation d’armes chimiques contre les populations civiles

L’Arménie condamne fermement l’utilisation d’armes chimiques envers les populations civiles, a déclaré Tigran Balayan, représentant permanent de l’Arménie auprès de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), dans un communiqué à la 25e session de la conférence des États parties de l’OIAC.

L’Ambassadeur a souligné le caractère inacceptable de toute utilisation d’un produit chimique toxique qui, par son action chimique sur les processus vitaux, peut entraîner la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents, également de manière aussi secrète ou collatérale.

« L’Arménie réaffirme la nécessité d’évaluer correctement le comportement de certains États parties, qui s’impliquent, planifient et engagent des actions avec une intention claire de créer les conditions d’un usage non punissable d’armes chimiques, en totale contradiction avec les buts et objectifs d’un

certain nombre de conventions, dont la CWC. À cet égard, nous sommes convaincus que le Secrétariat technique devrait utiliser tous ses pouvoirs découlant de la Convention pour exclure toute possibilité d’utilisation non punissable d’armes chimiques et pour aider ces États parties, en demandant l’assistance correspondante pour enquêter même sur les incidents de caractère indéfini » a déclaré l’ambassadeur Balayan.

En outre, a-t-il ajouté, plaidant pour une enquête impartiale, crédible et transparente sur tout cas d’utilisation d’armes chimiques ou de matières dangereuses connexes, l’Arménie condamne fermement l’utilisation d’armes chimiques à l’encontre des populations civiles, ainsi que de toute force armée régulière pendant une guerre, y compris l’utilisation de phosphore blanc par l’Azerbaïdjan et la Turquie lors des actions militaires contre l’Artsakh / Haut-Karabakh, parmi d’innombrables crimes de guerre.

« La nouvelle discordance et l’approfondissement de la politisation au sein de l’Organisation sont un autre sujet de vive préoccupation. Les développements précédents et certains développements actuels ne semblent pas concorder avec le processus d’élaboration des politiques fondé sur le consensus, ni ne se révèlent contribuer à l’objectif commun d’établir une coopération mutuellement avantageuse entre tous les États parties. Nous sommes convaincus que l’Organisation doit rester un organe technique, garantissant les droits de tout État partie », a déclaré Tigran Balayan.