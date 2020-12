Plus de 600 corps ont été retirés de la zone du conflit, a écrit Arayik Harutyunyan, président de la République d’Artsakh sur sa page Facebook aujourd’hui.

Arayik Harutyunyan a rencontré les proches des militaires disparus et capturés.

« Aujourd’hui, j’ai eu une réunion régulière avec un groupe de parents de militaires disparus et capturés, à laquelle ont participé le commandant de la mission russe de maintien de la paix en Artsakh Rustam Muradov et le directeur du service d’urgence de l’État d’Artsakh Karen Sargsyan.



Présentant le travail humanitaire en cours, j’ai noté qu’en raison de l’étroite coopération du Service des situations d’urgence, du bureau d’Artsakh du Comité international de la Croix-Rouge et des soldats de la paix russes, plus de 600 corps ont été retirés de la zone du conflit.

Ces jours-ci, tous les efforts sont déployés au plus haut niveau de l’État pour découvrir dans les plus brefs délais le sort de tous nos compatriotes disparus », a écrit Arayik Harutyunyan.