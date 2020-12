Du matériel russe transite par l’Azerbaidjan

Les activités concernant la fourniture du contingent russe de maintien de la paix déployé dans la région du Haut-Karabakh concerne désormais l’Azerbaïdjan.



Le personnel militaire, les véhicules automobiles et spéciaux, ainsi que d’autres moyens de soutien logistique, sont arrivés en Azerbaïdjan en provenance de Russie par chemin de fer le 28 novembre et ont passé les contrôles frontaliers et douaniers.



La cargaison destinée aux soldats de la paix a été livrée à Barda par la voie ferrée Yalama-Bakou-Yevlakh-Barda le 29 novembre.



Les marchandises déchargées des wagons ferroviaires ont été livrées à leur point de destination par transport automobile escorté par la police militaire du ministère de la Défense de l’Azerbaïdjan par la route Barda-Agdam-Stépanakert.