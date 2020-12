Les injures ne vont pas à notre peuple dit le célèbre chanteur arménien Aramé

Pourquoi nous devenons unis lorsqu’il y a un danger extérieur qui nous menace et nous nous blessons sans cesse par des propos vexatoires lorsque le danger diminue ? Le célèbre chanteur arménien Aramé s’interroge sur sa page facebook qui appelle à rester à l’écart des propos d’insultes et de blessures mutuelles. « Mon cher peuple arménien gentil et intelligeant, aujourd’hui nous vivons une période cruciale. On nous a imposé de passer à travers les nombreuses difficultés, l’épidémie, la guerre, et maintenant les conflits internes entre patriotes et traîtres… » écrit Aramé sur sa page. Il ajoute « en tant que chanteur du peuple arménien et homme qui avait choisi de revenir vivre en Arménie, travailler et développer la patrie, je désire dire mon avis. Je vous prie de vous aimer ! En apprenant une nouvelle, ne tentez pas d’un coup à penser à blesser, et cela même si vous n’êtes pas d’accord avec les idées de l’autre. Je comprends que de tels appels sont nombreux, mais je pense qu’il y a également des personnes qui entendront mon appel. »

« Nous avons l’impression que l’injure est devenu une priorité sur les réseaux sociaux, mais ca ne va pas à notre peuple, nous n’avons pas besoin de ça, et on ne peut résoudre aucune question per des propos sales. Nous devons nous renforcer. N’avons-nous pas encore beaucoup de choses à faire ? » écrit Aramé qui appelle au respect entre Arméniens pour un avenir commun.

Krikor Amirzayan