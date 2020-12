Les soldats de la paix russes ont déployé un hôpital de campagne au Haut-Karabagh

Les unités du détachement médical des forces spéciales ont déployé un hôpital de campagne à Stepanakert.



À la veille des unités du détachement médical des forces spéciales ont roulé près de 300 kilomètres d’Erevan à Stepanakert.



Le convoi a été escorté par des patrouilles du contingent russe de maintien de la paix et de la police militaire.

Les modules de l’hôpital militaire ont été déployés sur le territoire de l’aéroport dans la ville de Stepanakert.



Le déploiement des modules est maintenant terminé. Les spécialistes de l’unité médicale spéciale organiseront un soutien médical pour le contingent de maintien de la paix et fourniront toute l’assistance médicale nécessaire à la population du Haut-Karabagh . L’équipe médicale est prête à accueillir jusqu’à 40 personnes.



Plus de 60 médecins spécialistes, dont des chirurgiens militaires, des anesthésiologistes-réanimateurs, des thérapeutes et des épidémiologistes, sont arrivés.



L’unité médicale comprend des médecins, des infirmières et du personnel médical junior, qui seront constamment prêts à fournir les premiers soins médicaux, qualifiés et spécialisés. Tout le matériel médical nécessaire pour fournir des soins de qualité sera installé dans un centre médical spécialisé.

Auparavant, des médecins militaires avaient été transportés par l’avion de transport militaire Il-76 des aérodromes de la ville de Khabarovsk vers la République d’Erevan.



Au total, 122 militaires, 54 unités d’automobiles et de matériel spécial, 66 tonnes de matériel seront transférés au Haut-Karabagh pour déployer l’unité médicale spéciale de la Région militaire Est.

