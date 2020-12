Nikol Pashinyan :« Des projets réalistes doivent être mis en œuvre dans l’industrie militaire »

Une réunion du Comité industriel militaire a eu lieu lundi 30 novembre au niveau du gouvernement, présidée par le Premier ministre Nikol Pashinyan.

Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre Pashinyan a évoqué la formation du complexe militaro-industriel : « Après l’adoption de la loi « sur le complexe militaro-industriel » en Arménie en 2015, l’industrie militaire est l’un des sujets les plus discutés dans notre pays. Mais, en fait, nous pouvons affirmer que les résultats disponibles aujourd’hui ne sont pas du tout satisfaisants, car, malheureusement, nous n’avons pas réussi à développer des systèmes qui nous permettraient de dire que le complexe militaro-industriel de la République d’Arménie a eu lieu. Compte tenu de la situation actuelle, nous pourrions avoir à faire le point sur ce qui s’est passé au cours de la période précédente, à identifier les lacunes de la période précédente, à comprendre quels programmes réalistes nous pouvons avoir dans l’industrie militaire afin que le complexe militaro-industriel puisse devenir le moteur de l’économie et de l’industrie de notre pays. et, d’autre part, être en mesure de répondre à nos besoins de sécurité en phase avec les défis modernes. »

Le ministre de l’industrie de haute technologie, Hakob Arshakyan, a fait un rapport sur l’état actuel et les travaux menés dans le complexe militaro-industriel.

La discussion suivante portait sur les orientations du développement et sur les travaux futurs, en tenant compte des réalités d’après-guerre. Les questions liées au développement technologique du complexe militaro-industriel, au recrutement de spécialistes compétents, à la promotion de l’enseignement technologique, à l’établissement d’un lien actif entre la science et l’économie-industrie militaire ont été débattues.

Les réformes du système éducatif ont été considérées comme une priorité, ainsi que les efforts visant à répondre à la demande de spécialistes nécessaires pour le complexe militaro-industriel.

Une liste des activités spéciales de recherche et développement pour 2020-2021 a été présentée.