Une centrale de 5 mégawatts qui sera construit à Martouni (Artsakh) fournira l’électricité nécessaire à la ville

Stepanakert et les villages proches disposent actuellement d’une centrale électrique d’une puissance de 110 kilowatts d’électrcité a indiqué Levon Gabrielyan le vice-ministre de l’Economie et des structures productives de la République de l’Artsakh.

« Dans l’ensemble l’électricité est ainsi assurée à Stepanakert et dans les villages proches de la capitale mais des coupures peuvent se réaliser du fait des lignes en plein air, mais nous veillons à améliorer ces structures » a affirmé le vice-ministre de l’Economie. Dans un certain nombre de villages de l’Artsakh momentanément ce sont les générateurs électriques qui assurent la fourniture de l’électricité à la population.

« Parallèlement aux travaux de déminage, des travaux sont réalisé sur la ligne électrique en plein air entre Chouchi et Lisagor (…) ces travaux sont réalisés avec la sécurisation des forces russes de paix. Il convient de dire que la ligne en plein air venant de Chouchi fournit également Martouni. Jusqu’à la réparation de cette ligne il est prévu la construction à Martouni d’une petite centrale thermique d’une puissance de 5 mégawatts qui suffira aux besoins du moment. Plus tard il sera raccordé au réseau électrique » a indiqué Levon Gabrielyan qui a ajouté que l’électricité de l’Artsakh était principalement fournie par le barrage de Sarsank.

Krikor Amirzayan