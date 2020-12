A partir d’aujourd’hui mardi 1er décembre depuis la gare routière « Kilikia » d’Erévan des départs d’autobus vers Stepanakert la capitale du Haut-Karabagh s’effectueront de façon gratuite. Information communiquée par le bureau de l’Artsakh en Arménie et la Mairie d’Erévan.

Dans un communiqué il est précisé que « les personnes qui désirent se rendre à Stepanakert pourront sans être inscrites pourront se présenter à la gare routière « Kilikia » d’Erévan le matin entre 7h00 et 9h00. Hier nous avons appris que plus de 25 000 réfugiés Arméniens étaient depuis le 14 novembre rentrés depuis l’Arménie en Artsakh, sous la protection des forces russes de la paix. Le nombre total de réfugiés étant revenus en Artsakh serait de plus de 55 000 en date d’hier soir.

Krikor Amirzayan