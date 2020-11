Paris, 30 nov 2020 (AFP) - Le Parti socialiste demande la « reconnaissance de l’Artsakh », la République du Haut Karabakh, ou Nagorny Karabakh, région à majorité arménienne touchée par un conflit meurtrier cet automne, a indiqué lundi Olivier Faure, premier secrétaire du parti.

M. Faure se rendra sur place du 6 au 9 décembre, à la tête d’une délégation socialiste, en présence notamment de Jean-Marc Germain, secrétaire national aux Relations internationales, et Isabelle Santiago, députée du Val-de-Marne, élue à Alfortville, la « petite Arménie », en raison de son importante communauté d’origine arménienne.

La délégation rencontrera notamment les autorités arméniennes à Erevan et se rendra dans un camp de réfugiés en Arménie, a précisé M. Faure au cours d’une visioconférence de presse. Il a ajouté que les députés PS soutiendraient une résolution du parti Les Républicains demandant également la reconnaissance du Haut Karabakh, que LR va présenter dans sa niche à l’Assemblée le 3 décembre.

Le Sénat a pour sa part déjà demandé, le 25 novembre, au gouvernement de reconnaître l’indépendance du Haut Karabakh.

« Nous ne croyons pas à une solution durable après l’accord de cessez-le-feu conclu sous l’égide de la Russie », a affirmé M. Faure. « La situation est appelée malheureusement à dégénérer et redégénérer ».

Le Nagorny Karabakh, théâtre d’une guerre meurtrière de 1988 à 1994, a été secouée cet automne par six semaines de combats qui ont fait plus de 4.000 morts et permis à l’Azerbaïdjan de conquérir une partie de la région.

Un accord de cessation des hostilités a finalement été signé le 9 novembre sous l’égide du Kremlin, l’Arménie ayant dû s’engager à rendre plusieurs districts échappant au contrôle de Bakou depuis 30 ans.