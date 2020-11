Le Musée d’Histoire d’Arménie prépare une exposition dédiée aux héros de la guerre de l’Artsakh

Le Musée d’Histoire d’Arménie va ouvrir un nouvel espace d’exposition dédiée soldats et volontaires Arméniens héros de la guerre de l’Artsakh ou de la défense des frontières de l’Arménie, une exposition appelée « Le voyageur de l’Eternité » a indiqué Seda Galstyan le responsable du projet.

« Après notre appel, nous avons reçu très vite des réponses. Les gens nous apportaient des photos, des éléments souvenirs et des écrits sur leurs proches tombés en héros. Ils apportaient les objets qui étaient les plus chers à ces hommes tombés en martyrs. Ils sont convaincus que ces éléments pourront prendre leur place dans le Musée d’Histoire et dans les pages de l’histoire » dit Seda Galstyan.

Les documents et objets sont actuellement réunis et analysés. Ils seront classés et sélectionnés. L’exposition fera l’objet de l’impression d’un ouvrage recensant les portraits et les faits héroïques de ces héros Arméniens tombés au champ d’honneur dans la défense de la terre arménienne en Artsakh. Le Musée d’Histoire reçoit encore les témoignages et documents des familles des héros le vendredi et le samedi affirme Seda Galstyan.

Krikor Amirzayan