Anna Hakobyan a reçu les mères des soldats Arméniens prisonniers ou disparus lors de guerre en Artsakh

Anna Hakobyan l’épouse du Premier ministre arménien Nikol Pachinian et président de la Fondation « Mon pas » (Im kayle en arménien, du nom du mouvement de la Révolution de velours) a reçu le 30 novembre dans les bâtiments de séjour d’été du gouvernement arménien les mères des soldats Arméniens prisonniers ou disparus durant la dernière guerre de l’Artsakh.

Anna Hakobyan a affirmé son soutien total à ces mères arméniennes. « Moi et ma famille nous partageons votre douleur. Au plus haut niveau sont réalisés ce qui est possible pour trouver une solution et faire revenir nos garçons dans leurs familles » a indiqué Anna Hakobyan.

Les mères ont apporté leurs informations au sujet des soldats prisonniers ou disparus ainsi que leur colère bien légitime. Anna Hakobyan qui au-delà de son soutien a affirmé qu’elle allait tout faire pour donner suite à leurs interrogations.

