Hommage d’Arthur Khandjian à Joseph Kelijian

Arthur Khandjian, Maire adjoint à la ville d’Issy-les-Moulineaux, a tenu à rendre hommage à son ami et grand défenseur de la cause arménienne, Joseph Kelijian.

Mon ami JOSEPH,

Avec toi je perds l’un des plus fidèles Amis et soutiens que j’ai pu avoir et cela dès le départ de mon engagement dans la Vie associative à Issy-les-Moulineaux.

Issy-les-Moulineaux, ville pour laquelle tu as tellement contribué de toutes tes forces dans ton engagement pour la Cause Arménienne ainsi que pour l’indépendance de cette ARMENIE qui t’étais si chère et que tu prenais une telle fierté à t’y rendre dès que tu le pouvais.

Tu as été parmi les plus fidèles et infatigables soutiens d’André SANTINI et cela dès les premières années de sa fonction de Maire.

Pendant presque 50 ans tu as été présent dans la Vie politique des villes d’Issy-les-Moulineaux et de Clamart dont tu as toujours œuvré OUVERTEMENT pour l’intérêt de la Communauté arménienne sous les mandatures des Maires qui se sont succédés :

Mr FONTENEAU,

Mr FOUCHER,

Mme LAMBOTTE,

Mr KALTENBACH

et actuellement

Mr Jean-Didier BERGER.

Tu as été respectivement membre puis Responsable de la F. R.A Dachnaktsoutioun et en te trouvant à la Présidence de la Maison de la Culture Arménienne d’Issy-les-Moulineaux tu as contribué en travaillant avec les autres responsables associatifs Arméniens à l’intérêt général de la communauté arménienne d’Issy-les-Moulineaux et de Clamart dont tu as toujours été un Fidèle Résident.

Tu étais toujours DISPONIBLE et DÉVOUÉ pour tes compatriotes et Amis et sans oublier de SOUTENIR les responsables politiques Français qui étaient les fidèles soutiens de la Cause Arménienne et de l’Arménie.Tu prenais plaisir à dire et à te positionner comme mon « Pére Spirituel ».

Tu disais juste la vérité !!! et pour moi cela a été un honneur que tu le penses ainsi !!

Mon ami Joseph,

Par ton départ je perds l’un des hommes parmi ceux qui m’ont toujours épaulé, soutenu, et défendu.

En 1995 Tu as proposé que je prenne ta succession à la Présidence de la Maison de la Culture Arménienne d’Issy-les-Moulineaux et je te remercie encore car j’en ai acquis une grande expérience qui m’a aidé par la suite dans d’autres horizons.

Tu as été emporté par ce virus qui ne nous a même pas permis de te rendre un dernier hommage à tes obsèques.

Tu me manques déjà mon Ami JOSEPH

Que Dieu te garde dans sa Lumière.

Encore toutes Mes condoléances à :

Tes frères et sœurs

Tes petits enfants,

Tes enfants Grégory, Helena et

Ton Epouse ÉMILIA

Arthur Khandjian.