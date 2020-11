La chanteuse arménienne Iveta Mukuchyan récompensée du prix DIAFA à Dubaï le dédie aux soldats Arméniens morts en Artsakh dans la défense de la nation arménienne

La chanteuse et top-model arménienne Iveta Mukuchyan qui avait représenté l’Arménie au concours de l’Eurovision 2016 a participé le 29 novembre à Dubaï au festival de la chanson Distinctive International Arab Festivals Awards (DIAFA). Iveta Mukuchyan a gagné un awards a dédié son prix aux soldats Arméniens héros de la guerre en Artsakh. Lors de la réception du prix Iveta Mukuchyan a affirmé que l’Arménie fait face à un nouveau génocide et que de nombreux prisonniers Arméniens se trouvent actuellement en Azerbaïdjan. « Je dédie ce prix à tous les soldats à tous mes amis qui sont tombés lors de cette guerre afin que le peuple arménien puisse vivre » dit-elle sur scène. Le DIAFA se déroule chaque année à Dubaï et récompense des personnalités qui ont contribué au développement social ou ont eu un rôle important au sein du monde du spectacle et du public.

Krikor Amirzayan

https://www.facebook.com/watch/?v=965140877228977&t=23