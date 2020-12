Plus de 600 corps de soldats découverts à ce jour dans les zones de combats au Haut Karabagh affirme Arayik Harutyunyan

Arayik Harutyunyan a déclaré lundi qu’il avait rencontré Roustam Mouratov le commandant des forces russes chargées du maintien de la paix au Haut-Karabagh. Ensemble ils ont rencontré quelques familles des soldats disparus ou prisonniers des forces azéries lors de dernière guerre de l’Artsakh et dont on est sans nouvelle. Karen Sargsyan le directeur du Service national des Situations d’urgence de l’Artsakh était également présent à cette rencontre. Furent présentés les actions humanitaires et leur développement en présence des membres du bureau à Stepanakert la Croix Rouge internationale. Il fut indiqué que grâce à la coopération avec les forces russes chargées de la paix au Haut-Karabagh, actuellement plus de 600 corps de soldats furent découverts dans les zones de combats et les travaux de recherche continuaient. Les corps de soldats Azéris -sans doute majoritaire- et Arméniens.

Arayik Harutyunyan indiqué que ces derniers jours au plus haut niveau de l’Etat, des pourparlers sont menés pour découvrir dans les plus brefs délais le sort des soldats disparus.

Krikor Amirzayan