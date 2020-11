Monuments d’Artsakh en danger

Jeudi 3 décembre, de 18h à 20h

Section d’études arméniennes de l’Inalco (département Eurasie)

Séminaire de la Société des Etudes Arméniennes, séances spéciale (visioconférence) :

Monuments arméniens d’Artsakh : enquête sur un héritage menacé

Anna Leyloyan-Yekmalyan, Maître de Conférences à l’Inalco

Aujourd’hui, la communauté savante alerte les organisations internationales pour empêcher le « génocide culturel » du patrimoine arménien des régions d’Artsakh qui, depuis l’accord signé par l’Arménie et l’Azerbaïdjan le 10 novembre 2020, sont passées sous le contrôle de l’Azerbaïdjan. Malheureusement, ce document ne fait aucunement mention du sort qui sera réservé aux plus de deux mille monuments culturels et spirituels arméniens : ensembles monastiques, églises, chapelles, cimetières, mausolées, khatchkars, ponts, forteresses et palais en ruines ou biens des extraordinaires sites archéologiques … tous sont pris pour cible dans l’unique but d’anéantir toute trace de la présence historique arménienne dans la région. Toute l’humanité doit agir pour arrêter ce crime « S’ils se taisent les pierres crieront ! » (Luc 19 : 40).

Anna Leyloyan-Yekmalyan présentera en particulier les monuments les moins connus, à partir de la documentation photographique recueillie par elle-même ou d’autres historiens de l’art.

Accès sur inscription jusqu’au début de la séance :

