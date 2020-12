L’Arménie émet une série de trois timbres-poste sur les monuments historiques d’Arménie avec une vignette de surtaxe pour financer leur sauvegarde

Le 30 novembre 2020 la Poste arménienne HayPost vient de procéder à l’émission d’une série de 3 timbres-poste dédié aux « sites et monuments historiques arméniens ». Chaque timbre est assorti d’une vignette de surtaxe de 120 drams au profit de la sauvegarde des monuments arméniens du patrimoine culturel et historique. Le premier timbre d’une valeur de 240 drams représente le pont d’Agarakadzor (XIIIe siècle) dans la région de Vayots Dzor (Arménie) qui se dresse sur la rivière Arpa à environ 2,5 km à l’ouest du village d’Aharakadzor. Ce pont une arche a fonctionné jusqu’aux années 1970. Le deuxième timbre d’une valeur de 330 drams est dédié au monastère de Marmachen (Xe-XIe sièlce) sur la rive gauche du fleuve Akhourian dans la région de Chirak au nord-est de l’Arménie. L’église principale de Marmachen fut construite sous le règne du roi Vahram Pahlavouni entre 988 et 1029. Le troisième timbre-poste d’une valeur de 350 drams est dédié à la chapelle de Yererouyk (VIe siècle) dans la région de Chirak. Une très belle église riche en bas-reliefs. La série a été imprimée en 10 000 exemplaires à l’imprimerie Cartor en France.

Krikor Amirzayan