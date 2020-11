Pour V.Kazimirov, les violations des accords de 94 doivent être strictement sanctionnées

Vladimir Kazimirov, ancien co-président russe du groupe de Minsk et diplomate à la retraite, a publié cette tribune le 26 novembre sur le site de Nezavisimaya Gazeta.

Pour la seconde fois la médiation russe a mis fin au carnage de la guerre du Karabakh après deux ans et demi à la fin du siècle dernier et un mois et demi en 2020. Bien qu’à distance, les deux autres coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE - les États-Unis et la France - se sont montrés plus sympathiques qu’auparavant. Mettre fin le plus rapidement possible à la torture mutuelle des Arméniens et des Azerbaïdjanais était la tâche la plus urgente en octobre et novembre de cette année, bien qu’une Turquie dissidente ait également été impliquée.

Ce qui est étrange c’est que nul parmi les parties prenantes au conflit ou les médiateurs n’a soulevé la question la plus importante : qui a violé le cessez-le-feu du 12 mai 1994 ? Après tout, aucune date d’expiration n’était définie comme c’est souvent le cas. Il est inacceptable que nous devenions indifférents à sa rupture. Un important traité international a été transgressé, qui a engendré des milliers de morts, deux fois plus de blessés, des dizaines de milliers de réfugiés, des destructions indicibles. Bakou cache ses pertes afin de ne pas assombrir ses succès.

Les parties prenantes au conflit s’accusent mutuellement d’avoir déclenché la seconde guerre. Mais il existe des différences significatives. Il ne s’agit pas d’incidents individuels ou de fusillades qui peuvent se produire accidentellement ou par la faute de l’une ou l’autre des parties, ce n’est pas un épisode local, mais un déploiement à grande échelle d’opérations militaires sur toute la ligne de contact. Il ne fait donc aucun doute que dans cette deuxième guerre, la vengeance, a été déclenchée par l’Azerbaïdjan. Et comme les vengeances soudaines n’existent pas, une préparation adéquate et généralisée a été mise en œuvre. Ne manquait plus que le prétexte pour passer à la « contre-offensive » soudaine. Personne n’est dupe ! et pourtant le calcul a été fait côté azéri qu’il ne sera pas facile de déterminer qui est le responsable du déclenchement de la guerre.

Bakou préparait sa vengeance depuis des décennies et ne l’a pas vraiment cachée. Tout le monde se souvient des menaces et de la rhétorique belliqueuse. Lors d’un défilé militaire, Ilham Aliyev avait déclaré que la guerre n’était pas terminée et qu’elle continuerait. Les incidents préparaient les gens à la vengeance. Le moment a été choisi par la Turquie. Dans une certaine mesure, la situation dans le monde a également contribué à cette situation (la pandémie, des États-Unis occupés par les élections, la Fédération de Russie par les affaires en Biélorussie, etc.) Aliyev tente de justifier la guerre par la longue occupation des terres azerbaïdjanaises par les Arméniens. Il n’utilise que cette partie des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU de 1993 mais Bakou ne dit mot sur le non-respect des exigences du Conseil de sécurité en matière d’arrêt des opérations militaires et des actes hostiles. Le paradoxe est qu’en poursuivant les combats au cours de ces années (de la première guerre NDLT), l’Azerbaïdjan a « aidé » les Arméniens à occuper un certain nombre de leurs régions.

Bien sûr, les Arméniens ont retardé leur libération pour obtenir quelque chose en échange. Mais ce n’est pas suffisant pour déclencher une guerre sanglante. Pour Bakou, ce n’était qu’un prétexte.

Les parties à ce conflit ont des préférences différentes dans la « triptyque » bien connue des principes internationaux universellement reconnus : Bakou fait valoir l’intégrité territoriale de l’État, les Arméniens - le droit des peuples à l’autodétermination. Mais il y a un troisième principe obligatoire pour tous sans exception - le non-recours à la force et aux menaces. Qu’a fait le commandant en chef des forces armées d’Azerbaïdjan de ce troisième principe ?

La communauté mondiale et les médiateurs, tous les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE ont beaucoup à faire.

Il n’y a guère eu d’autres conflits où l’échec des accords et des conventions s’est produit aussi souvent. Dans les années 90, il y a eu de nombreux cas de violation des engagements pris, le plus souvent par l’Azerbaïdjan. En outre, Bakou plus souvent qu’Erevan et Stepanakert pris ensemble, a évité les propositions des médiateurs. Beaucoup dépend de la maturité de l’appareil d’État relativement jeune. J’ai été témoin du mépris des instructions données par Aliyev père à son fils à Bakou le 9 mai 1994. Le respect de la signature d’un Etat en bas d’un document relève de sa responsabilité et ne doit pas se transformer en petites acquisitions ou en avantages. Construire un État ce n’est pas construire un commerce. Que s’est-il donc passé pendant la nouvelle guerre ? À trois reprises, l’accord de cessation des hostilités a été contrecarré (les 10 et 18 octobre à Moscou, le 26 octobre à Washington). Par la faute de qui ? Des deux parties prenantes ? C’est une maladie des Arméniens et plus encore des Azerbaïdjanais. Et il est grand temps de la traiter sérieusement.

Il convient également de noter un petit détail en apparence anodin - quand la deuxième guerre a-t-elle commencé ? Vers 7 heures du matin, pas en semaine, mais un dimanche, pour rendre la réaction opérationnelle de l’ennemi plus difficile - vous ne trouverez pas tout le monde à la fois ... C’est ainsi que cette « contre-offensive » est née !

Ilham Aliyev a nié obstinément la participation de la Turquie et des terroristes du Moyen-Orient qu’elle avait attirés dans la nouvelle guerre. Il a évoqué la puissance suffisante de son armée. Mais les Turcs eux-mêmes se sont activement impliqués dans les affaires transcaucasiennes et ont participé de manière à peine déguisée au conflit avec l’approbation explicite de Bakou.

Moscou n’a réussi que partiellement à limiter le rôle de la Turquie et sa coopération avec l’Azerbaïdjan, mais elle a toujours la possibilité d’y étendre sa présence. L’expérience des années 90 n’a pas été oubliée, lorsque l’Azerbaïdjan n’a pas attiré ses compatriotes (comme les Arméniens) dans les combats, mais des étrangers (notamment Shamil Basayev et les moudjahidines afghans). Ils ont été déçus de l’accueil et sont rapidement rentrés chez eux. Bakou a réitéré cette expérience, mais maintenant non plus sous sa direction.

Dans deux résolutions de 1993, le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé les États de la région à s’abstenir de s’immiscer dans ce conflit afin d’éviter qu’il ne se complique davantage. La Turquie n’a pas pris en compte cet appel. Ou peut-être ne se considère-t-elle pas comme une force extérieure ? Quant à sa pupille, elle se réfère spécifiquement aux résolutions du Conseil de sécurité qui l’intéressent où il est question de la libération de ses terres occupées.

Ceux qui ne respecte pas leur engagement, voire qui violent la trêve, doivent endosser la responsabilité stricte et immédiate, c’est le cas, de toute évidence, du président azerbaïdjanais. Cette exigence ne peut pas être reportée même pour une courte période. Les états doivent s’exprimer (avant tout le nôtre), car il y beaucoup de choses à dire, tant à la société qu’à la communauté internationale.

Traduit par S Sarkissian