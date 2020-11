Nice aux couleurs de l’Arménie

Le symbole est fort, il marque la volonté profonde de la ville de Nice d’apporter son soutien à l’Arménie et à la République d’Artsakh.



Hier au soir à l’issue du vote de la Métropole Nice Côte d’Azur, demandant à l’unanimité à la France de reconnaître la République d’Artsakh, Christian Estrosi, maire de la ville et président de l’institution, a fait dresser sur le fronton de l’Hôtel de ville 2 drapeaux arméniens qui côtoient les couleurs de la ville et de la France.

« NICÆA CIVITAS FIDELISSIMA »

« Nice cité très fidèle », telle est la devise de la 5e ville de France, qui démontre une nouvelle fois son attachement et sa fidélité à l’Arménie.



Nous saluons la députée LR des Alpes-Maritime Marine Brenier et l’adjointe au Maire et Conseillère métropolitaine Magali Altounian, à l’origine de cette belle démonstration d’amitié avec la bienveillance de Christian Estrosi et des nombreux élus solidaires du peuple arménien.

Alain Sarkissian