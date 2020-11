A Stepanakert, le désarroi des déplacés de guerre

Logement, bétail, cultures, biens : ils ont dû tout abandonner, ils ont tout perdu. A Stepanakert, la capitale du Nagorny Karabakh, des déplacés arméniens du conflit avec l’Azerbaïdjan vivent au jour le jour, dans le désarroi. Entre 75.000 et 90.000 des quelques 150.000 habitants de la région avaient fui les combats de l’automne. Près de 20.000 sont retournés chez eux depuis l’accord de fin des hostilités signé le 9 novembre et consacrant la défaite arménienne. Mais entre les territoires conquis par les Azerbaïdjanais lors des six semaines de combats et ceux qui leur sont restitués selon l’accord, de (...)