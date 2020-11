Le premier avion Boeing 737-400 de la compagnie aérienne arménienne Fly Armenia Airways est arrivée en Arménie

La compagnie aérienne Fly Armenia Airways informe que son premier avion Boeing 737-400 a atterri en Arménie le 26 novembre. Le directeur de Fly Armenia Airways, Norbert Vinkler a affirmé que « cet avion aux couleurs de l’Arménie et sous le logo de notre compagnie effectuera très vite ses premiers vols internationaux. En tenant compte de la période difficile que traverse le pays et son économie la compagnie Fly Armenia Airways qui dispose de structures solides contribuera à la consolidation et au développement de l’économie de l’Arménie ».

L’appareil, le Boeing 737-400 dispose de 154 places de passagers, 146 en classe économique et 8 en classe affaires. Fly Armenia Airways est une compagnie aérienne arménienne qui désire ouvrir une nouvelle page dans l’histoire de l’aviation civile arménienne selon ses dirigeants.

Krikor Amirzayan