Kim Kardashian soutien une action en faveur des enfants déplacés de l’Artsakh

L’arméno-américaine Kim Kardashian la star de la téléréalité et des réseaux sociaux vient une nouvelle fois en aide à l’Artsakh. Elle soutient l’initiative de l’Université de Californie (UCLA) et de Bekerley « Holiday Backpacks for Artsakh » (sacs à dos de vacances pour l’Artsakh) qui vise à apporter un peu de joie lors des Fêtes de fin d’année aux enfants originaires de l’Artsakh déplacés en Arménie par la guerre en Artsakh.

« Apportez un sac à dos avec des jouets, des fournitures scolaires et artistiques, des articles de soins personnels, des vêtements et des accessoires, une note personnelle, etc., et offrez-le à un enfant déplacé par la guerre en Artsakh. Les sacs à dos seront distribués aux étudiants des centres Project Hope » indique le communiqué des organisateurs soutenus par Kim Kardashian.

Le message de Kim Kardashian placé sur sa page facebook à l’adresse de ses dizaines de millions de fans porte ses effets.

Krikor Amirzayan