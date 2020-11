Manifestations pour le retour des soldats disparus au Nagorny Karabakh

Erevan, 29 nov 2020 (AFP) - Environ un millier de personnes réclamant aux

autorités d’agir pour retrouver les soldats arméniens disparus durant le

conflit au Nagorny Karabakh ont manifesté dimanche à Erevan, après une

précédente manifestation samedi de proches de soldats à Stepanakert.

Réunis derrière une banderole proclamant "Aidez-nous à retrouver nos

prisonniers", les manifestants parmi lesquels plusieurs célébrités ont défilé

dans le centre de la capitale arménienne, après avoir lu une lettre destinée à

l’ambassadeur russe dans le pays demandant son « intervention personnelle dans le processus ».

"Pourquoi nous commençons par la Russie ? Parce que c’est le pays qui est

intervenu, qui a pu participé et continue de participer à la question qui nous

intéresse aujourd’hui", a déclaré un des organisateurs de la marche, Hrant

Tokhatian, un acteur connu dans la région.

Samedi, une trentaine de proches de soldats disparus avaient déjà

brièvement bloqué une rue du centre de Stepanakert, la capitale du Nagorny

Karabakh, avant qu’une délégation ne soit reçue par le président de la

république séparatiste, Araïk Aroutiounian.

"Nous demandons une action immédiate pour résoudre ce problème. Mais les

autorités disent que cela ne dépend pas d’elles, que cela dépend des

Azerbaïdjanais", avait regretté auprès de l’AFP à la sortie de l’entrevue

Arsen Ghoukassian, 47 ans.

Il cherche son fils et son frère, ce dernier l’ayant appelé pour la

dernière fois le 2 octobre, quelques jours après le début du conflit le 27

septembre.

Selon lui, "l’Azerbaïdjan dicte ses conditions. Ils ne suivent pas les

points de l’accord" du 9 novembre, signé sous l’égide de la Russie, qui a mis

fin aux hostilités en consacrant la victoire de Bakou. Cet accord prévoit

notamment un échange de prisonniers et de corps.

"Aujourd’hui, des enfants (ndlr : des soldats arméniens disparus) ont faim,

ont soif, ils survivent en mangeant seulement de l’herbe ou autre chose, en

attendant que les Arméniens viennent les secourir, parce qu’ils sont

Arméniens. Mais nous, parents, sommes sans espoir, nous ne savons pas comment

sauver nos enfants", a déclaré ému Sargis Stepanian, 47 ans, qui cherche

également son fils.

Un haut représentant du Nagorny Karabakh, Artak Beglarian, a affirmé samedi

que "les corps de plus de 400 militaires arméniens ont déjà été récupérés ou

échangés en divers endroits". Il avait précisé la veille que 50 à 60 soldats

arméniens sont prisonniers.

L’Arménie a reconnu avoir perdu plus de 2.300 soldats tués dans le conflit,

parmi lesquels des corps non identifiés. Le Comité international de la

Croix-Rouge (CICR) est chargé du processus d’évacuation des corps, sous la

protection des forces russes de la paix, dont près de 2.000 soldats ont été

déployés dans la région.