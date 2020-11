Les insultes et propos vexatoires contre les Arméniens de l’Artsakh son inadmissibles selon Arman Tatoyan le représentant des Droits de l’homme en Arménie

Arman Tatoyan le représentant des Droits de l’homme en Arménie dans une déclaration a jugé « inadmissible » les insultes et vexations contre les Arméniens de l’Artsakh, prononcées par un certain nombre de personnes sur les réseaux sociaux. « Nos observations indiquent que des expressions sectaires et de désignation d’un « ennemi intérieur » sont réalisées. Ces déclarations sont réalisées à partir de fausses pages ou de pages douteuses sur facebook » a indiqué Arman Tatoyan. « La fierté et l’honneur des Arméniens de l’Artsakh est l’un des symboles de l’unité lumineuse de l’ensemble du peuple arménien » dit A. Tatoyan et d’ajouter « maintenant plus que jamais nous devons faire preuve de tolérance, de solidarité et d’union. Ceux qui répandent ces messages de haine sont les ennemis de cette union ». Et si ces messages sur les réseaux sociaux étaient le fait de l’Azerbaïdjan ?

Krikor Amirzayan