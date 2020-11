Un homme d’affaires arménien nommé au poste de ministre de l’Economie

Le fondateur et directeur général de la plus grande entreprise de livraison de nourriture d’Arménie a été nommé ministre de l’Économie dans le cadre d’un remaniement gouvernemental annoncé par le Premier ministre Nikol Pachinian à la suite de la récente guerre au Haut-Karabagh.

L’homme d’affaires de 44 ans, Vahan Kerobian, est le sixième nouveau membre du cabinet nommé par Pachinian la semaine dernière. Les cinq autres sont les ministres de la Défense, des Affaires étrangères, du Travail, des Situations d’urgences et de l’Education.

Pachinian a annoncé le remaniement ministériel le 18 novembre au milieu de (...)