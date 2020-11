Nikol Pachinian critique ses opposants qui veulent « semer le chaos »

Vendredi, le Premier ministre Nikol Pachinian a critiqué ses opposants politiques, affirmant qu’ils voulaient « semer le chaos » en Arménie dans le but de l’évincer du pouvoir à la suite de la guerre au Haut-Karabagh.

Pachinian a insisté sur le fait que la plupart des Arméniens continuent de le soutenir, lui et son gouvernement, malgré la victoire de l’Azerbaïdjan dans la guerre qui s’est arrêtée par un cessez-le-feu négocié par la Russie le 10 novembre.

« En Arménie et ailleurs, il y a des gens et des groupes qui essaient de créer un semblant d’anarchie et de semer le chaos dans notre pays, a-t-il regretté dans un discours télévisé à la nation. Ils veulent amener la guerre en Arménie et, à l’aide de fusils d’assaut et de groupes criminels, laisser le pays en chute libre afin d’assurer leur retour au pouvoir en tant que sauveurs.

« Je tiens à déclarer clairement et sans équivoque que nous ne permettrons pas que cela se produise. Non pas parce que nous nous accrochons au pouvoir, mais parce que le peuple ne le veut pas", a-t-il continué.

« Oui, les gens ont des questions et sont parfois amers et en colère, parfois déçus et parfois désespérés. Mais je vois dans tout cela la confiance du peuple dans le gouvernement et je veux remercier le peuple pour cette confiance », a ajouté Pachinian.

Le Premier ministre assiégé a donc pointé du doigt les anciens dirigeants arméniens, mais n’a cité nommément aucun d’entre eux. Il n’a pas non plus précisé « les forces extérieures connues de vous » qui, selon lui, aidaient l’ancien régime à le renverser.

Le dernier discours de Pachinian est intervenu au milieu des appels continus à sa démission lancés non seulement par les forces de l’opposition, mais aussi par le président Armen Sarkissian, certaines personnalités publiques et des journalistes. Ils lui reprochent les gains territoriaux importants réalisés par l’Azerbaïdjan pendant la guerre de six semaines.

Les critiques de l’opposition se sont intensifiées jeudi alors que les médias rapportaient que des soldats azerbaïdjanais étaient entrés dans une grande mine d’or à la frontière de l’Arménie avec le district de Kelbajar à l’ouest du Karabakh, qui a été rendue à l’Azerbaïdjan mercredi conformément à l’accord de trêve. Certaines personnalités de l’opposition ont accusé Pachinian d’avoir cédé le territoire arménien à Bakou.

Un chef adjoint de l’état-major général de l’armée arménienne, le général Tiran Khachatrian, a démenti ces allégations lors d’une conférence de presse tenue en fin de soirée à Erevan. Mais il a dit en même temps que l’armée arménienne avait accepté de se retirer d’un point de contrôle installé près de la mine de Sotk après de « longues négociations » avec des responsables militaires azerbaïdjanais et russes.

Plus important encore, Khachatrian a reconnu que la moitié de la mine d’or, la plus grande d’Arménie, est techniquement située du côté azerbaïdjanais de la frontière internationalement reconnue et ne sera plus sous contrôle arménien. Il a expliqué que les pourparlers faisaient suite à une brève impasse entre les militaires arméniens et azerbaïdjanais déployés dans la région montagneuse.

Pachinian a également insisté sur le fait que la frontière traverse la mine exploitée par une société russe. Il a accusé l’opposition de répandre de la « désinformation » sur la perte de territoire en Arménie proprement dite.

Pachinian a également fait face jeudi soir à d’autres manifestations de la part de parents et proches de soldats arméniens disparus pendant la guerre. Ils se sont rassemblés devant le bureau du Premier ministre avant d’être reçus par Pachinian après minuit.

L’attaché de presse de Pachinian, Mane Gevorgian, a confié par la suite que le Premier ministre « avait entendu leurs demandes » et les avait informés des efforts déployés par la partie arménienne pour retrouver les soldats disparus ou récupérer leur corps supposé gisant sur le territoire contrôlé par l’Azerbaïdjan.

Pachinian a écrit sur Facebook à peu près au même moment qu’il s’était entretenu à deux reprises avec le président russe Vladimir Poutine par téléphone au cours de la dernière heure pour discuter d’un large éventail de questions liées à la mise en œuvre de l’accord de trêve. Il a dit que cela incluait la recherche mutuelle et la remise des corps de soldats morts ainsi que l’échange de prisonniers de guerre.