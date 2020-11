La France demande à la Turquie de retirer ses mercenaires du Karabagh

La France souhaite que la Turquie retire les mercenaires syriens recrutés pour aller aider l’Azerbaïdjan lors de la récente guerre au Haut-Karabagh, a déclaré samedi un haut responsable français en visite en Arménie.

« Le président français Emmanuel Macron a été le premier à appeler les choses par ce qu’elles sont et à déclarer que la Turquie a amené des mercenaires syriens de la ville turque de Gaziantep jusqu’au Haut-Karabagh », a affirmé Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État rattaché au ministère des Affaires étrangères lors d’une conférence de presse à Erevan à l’issue de sa visite de deux jours.

« La France attend des actions concrètes de la Turquie pour qu’elle retire les mercenaires de la région, a-t-il expliqué. Paris va discuter avec ses partenaires européens des sanctions contre la Turquie."

La France a fait pression sur l’Union européenne pour qu’elle impose les sanctions en raison des actions de la Turquie en Méditerranée orientale où la Turquie et les membres de l’UE, la Grèce et Chypre, sont enfermés dans un différend sur les droits du gaz naturel. Les relations entre Ankara et Paris sont de plus en plus tendues ces derniers mois.

Macron a accusé la Turquie d’avoir recruté des combattants djihadistes de Syrie pour le compte de l’armée azerbaïdjanaise peu de temps après le déclenchement des hostilités à grande échelle dans et autour du Karabagh le 27 septembre dernier.

La Russie s’est également dite gravement préoccupée dans les semaines suivantes par le déploiement de « terroristes et mercenaires » de Syrie et de Libye dans la zone de conflit du Karabagh. Le président russe Vladimir Poutine et ses ministres des Affaires étrangères et de la Défense ont soulevé à plusieurs reprises la question avec leurs homologues turcs.

Ankara a nié avoir envoyé des mercenaires combattre au Karabagh du côté azerbaïdjanais. L’Azerbaïdjan nie également la présence de tel type d’individus dans les rangs de son armée.

De nombreux rapports de médias occidentaux ont cité des membres de groupes rebelles islamistes dans les régions du nord de la Syrie sous contrôle turc, disant à la fin septembre et en octobre qu’ils se déploient en Azerbaïdjan en coordination avec le gouvernement turc. L’Arménie a présenté ces rapports comme une preuve supplémentaire de l’implication directe de la Turquie dans la guerre, arrêtée par un cessez-le-feu négocié par la Russie le 10 novembre.

L’armée du Karabakg, soutenue par les Arméniens, a affirmé avoir capturé deux combattants syriens pendant les combats. Les deux hommes sont maintenant poursuivis en Arménie pour des chefs d’accusation pertinents.

Lemoyne a discuté de la question lors d’une réunion avec le ministre des Affaires étrangères arménien Ara Ayvazian, en début de journée samedi. Selon le ministère arménien des Affaires étrangères, ils ont souligné « l’importance d’éliminer les terroristes armés étrangers amenés dans la région par la Turquie ».

Lemoyne est arrivé à Erevan avec une délégation de fonctionnaires français, de travailleurs humanitaires et de militants de la communauté franco-arménienne à bord d’un avion qui a apporté un deuxième lot d’aide humanitaire française aux victimes arméniennes du conflit du Karabagh. Il s’agissait principalement de fournitures médicales pour les soldats arméniens et les civils blessés pendant la guerre. La délégation dirigée par Lemoyne a visité deux hôpitaux d’Erevan les soignant.

Lemoyne a confié que le gouvernement français prévoyait d’envoyer davantage d’aide de ce type à l’Arménie lors de sa rencontre avec le Premier ministre Nikol Pachinian samedi.

« Nous sommes reconnaissants à la France amie d’avoir fourni une aide humanitaire et présenté correctement la situation au Haut-Karabagh à la communauté internationale », a remercié Pachinian face au responsable français.

La France abrite une diaspora importante. Elle a joué un rôle déterminant dans l’adoption par le Sénat français, le 18 novembre, d’une résolution appelant le gouvernement français à reconnaître le Karabagh comme une République indépendante.

Lemoyne a exprimé l’opposition de l’administration Macron à cette résolution lorsqu’il s’est adressé au Sénat lors d’un débat. Le ministère français des Affaires étrangères a réitéré le 19 novembre son idée, assurant que « la France ne reconnaît pas la République autoproclamée du Haut-Karabagh ».