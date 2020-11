Manifestation à Erévan pour le soutien des familles des soldats disparus et remise d’une lettre à l’Ambassadeur de Russie

Dimanche 29 novembre des centaines d’artistes et intellectuels Arméniens ont manifesté place de la Libération (Azadoutian) à Erévan. Puis ils se sont dirigés vers l’Ambassade de Russie avec une lettre qui fut remise au diplomate russe. L’objectif de la manifestation était selon les organisateurs de soutenir les familles des soldats et des prisonniers ainsi que les proches des soldats disparus dont est sans nouvelle. Les manifestants désirent porter la voix de ces centaines de familles dans l’attente de nouvelles de leurs soldats. Ils dénonçaient également les violences et tortures pratiquées par l’Azerbaïdjan sur ces soldats et prisonniers de guerre.

Krikor Amirzayan