La Russie a délégué hier plus de 60 médecins spécialisés au Haut-Karabagh

Les premiers groupes de médecins militaires de la Russie sont arrivés dimanche 29 novembre à Stepanakert la capitale de la République de l’Artsakh (Haut-Karabagh) afin d’apporter une aide médicale à la population arménienne et les milliers de réfugiés Arméniens revenus d’Arménie.

Selon le ministère russe de la Défense le convoi de plusieurs camions militaires russes avec les médecins a réalisé dimanche matin le parcours de 300 kilomètres reliant Erévan à Stepanakert. Le convoi était accompagné par des unités de la police militaire russe. Un peu plus tôt, les médecins militaires russes étaient arrivés sur l’aéroport international d’Erévan par un vol d’un appareil de type Il-76 venant de Khabarovsk. Selon les informations diffusées par la Russie plus de 60 médecins russes composés de spécialistes en médecine militaire, anesthésistes-réanimateurs ou infectiologues font partie de cette mission au Haut-Karabagh.

Il convient de reconnaitre que la Russie est fortement présente aujourd’hui dans cette partie du Sud-Caucase. Une présence saluée par la population arménienne de l’Artsakh très favorable à cette intervention russe dans la région.

Krikor Amirzayan