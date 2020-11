Témoignage d’un bénévole

Phonéthon 2020 exceptionnel vu par un bénévole

Il est heureux de constater la très forte générosité des donateurs du Fonds Arménien de France lors du Phonéthon qui s’est déroulé du 19 au 22 novembre 2020, suite au contexte triste, grave et lourd de cette agression de l’Arstakh qui a engendré une nouvelle guerre, causant des morts et des blessés tant militaires que civils, des réfugiés, des déplacés préférant brûler leur maison plutôt que de la voir entre des mains de la barbarie azérie...

Cette mobilisation, au profit du Fonds Arménien de France et des autres associations, doit être constante.

En ma qualité de bénévole du Fonds Arménien de France, présent sur le plateau du Phonéthon 2020, j’ai eu la surprise de voir arriver le Président de la République Française, Emmanuel Macron, ainsi que le parrain de l’édition 2020 du Phonéthon, Simon Abkarian, le parrain de son édition 2012, Youri Djorkaeff, et Corinne Zarzavadjian.

Emmanuel Macron, lors de sa visite, a répondu aux questions des journalistes présents et s’est prêté au jeu de questions posées spontanément par des bénévoles.

J’en ai retenu plusieurs points :

Le document signé entre le président russe, Vladimir Poutine, le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, et le premier ministre arménien, Nikol Pachinian, n’est qu’un cessez-le-feu qui n’a pas vocation à régler l’avenir du Haut Karabakh et qu’au niveau international, ce document n’a pas de légitimité ; ce ne sont pas 2 présidents et un premier ministre qui vont décider du sort du Haut Karabakh ;

Emmanuel Macron a parlé au téléphone avec Vladimir Poutine le 8 novembre, et ce dernier ne l’a pas informé de la préparation du document relatif au cessez-le-feu. Le Président français s’est interrogé sur les pressions qu’a pu subir Nikol Pachinian pour signer ce document qui n’a pas de légitimité au plan international ;

La France fera tout pour aider l’Arménie et Emmanuel Macron s’est engagé pour la protection des monuments historiques. Il a parlé avec Ilham Aliyev de ce sujet et lui a dit que tous les monuments endommagés devraient être restaurés ;

Au sujet des djihadistes, Emmanuel Macron a rappelé qu’il était le premier dirigeant à condamner leur présence. La France doit veiller que les djihadistes ne restent pas sur place ;

Sur la question de la reconnaissance du Haut Karabakh, Emmanuel Macron a précisé que si le processus politique échoue, il procédera à une telle reconnaissance ;

Enfin, à la question que je lui ai posée directement sur l’avenir de Chouchi, s’il était possible de revoir ce qui avait été décidé entre Vladimir Poutine, Ilham Aliyev et Nikol Pachinian compte tenu notamment des crimes de guerre avérés par les azéris, Emmanuel Macron m’a précisé de nouveau que l’accord actuel qui a été signé n’est qu’un cessez-le-feu et n’a pas vocation à régler la question des limites du territoire du Haut Karabakh et que ceci devra faire l’objet de négociations ultérieures au niveau international.

Il est toujours possible de faire des dons au Fonds Arménien de France : https://dons.fondsarmenien.org

Xavier Chukurian