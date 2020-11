La majorité du Parlement bloque la proposition de l’opposition de lever la loi martiale

L’Assemblée nationale a rejeté jeudi une proposition de l’opposition visant à lever la loi martiale qui a été déclarée en Arménie suite au déclenchement de la guerre du Haut-Karabakh le 27 septembre.

La loi martiale avait permis au gouvernement arménien d’appeler à une mobilisation nationale des réservistes de l’armée et de restreindre certaines libertés civiles, notamment la liberté de réunion et de parole.

Les deux partis d’opposition représentés au Parlement arménien affirment que ces restrictions ne sont plus nécessaires après le cessez-le-feu négocié par la Russie qui a mis fin à la guerre sanglante le 10 (...)