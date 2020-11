Scientifique iranien tué : Ankara dénonce un acte de « terrorisme »

La Turquie a condamné dimanche l’assassinat

d’un des principaux scientifiques du programme nucléaire iranien, y voyant un

acte de « terrorisme » qui « trouble la paix dans la région ».

"La mort de Mohsen Fakhrizadeh à la suite d’une attaque (..) nous a peinés.

Nous condamnons ce vil assassinat et présentons nos condoléances au

gouvernement iranien et aux proches du défunt", a déclaré le ministère turc

des Affaires étrangères dans un communiqué.

"La Turquie est contre toute initiative visant à troubler la paix dans la

région et contre toute forme de terrorisme, quels que soient son auteur et sa

cible« , (...)