Vagharshak Haroutyunyan le ministre de la Défense a rencontré les familles des soldats et affirmé qu’à partir de décembre des congés seront planifiés pour ceux qui ont participé à la guerre

Samedi 28 novembre au siège du ministère à Erévan, le ministre arménien de la Défense, Vagharshak Haroutyunyan a rencontré les parents et proches des soldats Arméniens appelés a indiqué le service de presse du ministère.

Le ministre et son équipe ont écouté les parents des soldats et les problèmes évoqués dont celui de leurs conditions de vie des soldats ainsi que leur santé. Vagharshak Haroutyunyan affirmé qu’il avait donné un certain nombre d’ordres dans ce sens afin de répondre aux demandes des soldats et de leurs familles. Le ministre de la Défense a affirmé que les soldats qui ont pris part à la guerre avaient besoin de repos. Et cette question sera résolue rapidement puisqu’à compter du 1er décembre des congés seront planifiés pour ces militaires.

Krikor Amirzayan