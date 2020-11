Maryse Burgot en Artsakh pour France 2

Le 23 novembre la journaliste de France 2, Maryse Burgot, s’est rendue en Artsakh à la rencontre des rescapés de l’agression turco-azérie. Un document de six minutes au Journal de 20h du 27 novembre, dans lequel on voit l’arrivée à Erevan de l’avion transportant l’aide humanitaire et la présence d’Emmanuel Macron au Fonds Arménien de France, en présence de Youri Djorkaeff et Simon Abkarian, parrain de l’édition 2020 de l’appel aux dons.