Noël pour les enfants d’Artsakh

Pour apporter votre contribution à cette campagne :

https://www.helloasso.com/associations/association-alliance-armenienne/collectes/noel-pour-les-enfants-du-haut-karabagh

Suite à la récente agression turco-azérie contre la République d’Artsakh, près de 120000 Artsakhiotes ont quitté leur terre ancestrale et se sont réfugiés en Arménie. Le nombre d’enfants déplacés s’élève à 24000 selon le ministère arménien des Affaires sociales. Privés de leurs maisons, de l’école, parfois même de leurs parents et éprouvés psychologiquement, les besoins de ses enfants sont nombreux : vêtements chauds d’hiver, abris, nourriture ou autres.

Mais en cette veille de Noël et de Nouvel An plus que tout, ces enfants ont besoin d’un peu de magie. C’est pour cela que nous, les jeunes Naregatsi, avons décidé de consacrer notre projet annuel « Noël pour les enfants » aux enfants déplacés d’Artsakh, en commençant par les enfants de réfugiés accueillis dans les centres de Notre-Dame d’Arménie basés à Gyumri et à Dzaghgatsor.

A ce titre nous avons créé cette cagnotte, en appelant à votre bienfaisance, pour offrir un Noël magique à ces enfants. Les cadeaux seront achetés en Arménie afin de contribuer à l’économie locale en ces temps difficiles et de faciliter leur acheminement.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les équipes de sœur Arousiag et les jeunes du centre d’Erevan pour acheter, préparer et distribuer les cadeaux.

Faites vos dons dès maintenant, et offrez un sourire aux enfants d’Artsakh !