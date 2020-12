Les soldats de la paix russes ont assuré la reprise des cours à l’école de Stepanakert

Les militaires russes du Centre de déminage humanitaire ont inspecté l’école et ses environs à la recherche d’objets explosifs. En outre, des spécialistes du Centre russe pour la réconciliation des parties belligérantes ont assuré la restauration de l’électricité, de l’approvisionnement en chaleur ainsi que la livraison en toute sécurité des biens et fournitures scolaires nécessaires.



Des soldats du contingent russe de maintien de la paix, des représentants de l’administration locale et des élèves de l’école ont participé à la cérémonie d’ouverture de l’école.



Les travaux de l’école ont repris après la fermeture fin septembre de cette année en raison du début des hostilités.



Dans un proche avenir, avec le soutien des soldats de la paix russes, il est prévu d’ouvrir d’autres établissements de formation.

