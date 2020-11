Il faudra plus de 15 ans pour déminer l’ensemble du territoire du Haut-Karabagh selon un spécialiste arménien Samvel Mesropyan

Il faudra plus de 15 ans pour déminer la totalité du territoire du Haut-Karabagh a indiqué à l’agence de presse russe RIA Novosti le directeur du Centre de déminage humanitaire, Samvel Mesropyan.

« Cela fait 20 ans que je travaille dans ce domaine spécialisé du déminage. D’après mes calculs pour découvrir et nettoyer les mines sur l’ensemble du territoire de l’Artsakh, près de 15 années sont nécessaires. Elles doivent être recherchées non seulement dans les villes mais également dans les villages. Il y a beaucoup de travail à faire » a indiqué Samvel Mesropyan.

D’après lui dans les mines à découvrir, les plus dangereuses sont les mines anti-char et les obus, les grenades et les bombes à sous-munitions.

Krikor Amirzayan