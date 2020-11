Entretien téléphonique entre le ministre arménien des Affaires étrangères Ara Ayvazyan et son homologue russe Sergueï Lavrov au sujet de l’Artsakh

Samedi 28 novembre le ministre arménien des Affaires étrangères Ara Ayvazyan et son homologue russe Sergueï Lavrov ont eu un entretien téléphonique indique le service de presse de la diplomatie arménienne. Ara Ayvazyan et Sergueï Lavrov ont analysé la situation sur le terrain au Haut-Karabagh après la signature de l’arrêt des hostilités le 10 novembre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan sous le parrainage de la Russie. Les deux hommes se sont déclarés satisfait de la réalisation du cessez-le-feu et l’application des éléments engageant les parties signataires de l’accord. L’aide humanitaire apportée par la Russie et l’Arménie à la population arménienne de l’Artsakh fut également évoquée.

Krikor Amirzayan