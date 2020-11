Hier 2 115 réfugiés Arméniens du Haut-Karabagh sont retournés à Stepanakert, portant à un total ce 21 083 rentrés en Artsakh à ce jour sous la protection russe

Hier samedi 28 novembre 2 115 réfugiés Arméniens de l’Artsakh qui se trouvaient en Arménie sont rentrés au Haut-Karabagh, un retour sous surveillance sécurisée des forces russes chargées du maintien de la paix a indiqué l’agence de presse russe TASS. Informations émises par le ministère russe de la Défense. « Depuis le 14 novembre 2020 ce sont 21 083 réfugiés qui sont retournés au Haut-Karabagh avec le soutien des forces russes chargées de la paix » a indiqué le Commandement de ces forces russes au Haut-Karabagh. Par ailleurs les russes continuent de déminer la région du Haut-Karabagh. Près de 3 km de routes et une surface de 5,9 hectares furent déminées à Stepanakert. Furent trouvés et déminés 104 mines ou missiles. Sur l’ensemble du Haut-Karabagh ce sont 14,67 hectares qui furent déminés, 5,5 km de routes, 81 constructions. 416 bombes furent déminées et isolées.

Krikor Amirzayan