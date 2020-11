Le Premier ministre a reçu une délégation de la mission humanitaire française

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a reçu aujourd’hui M. Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’État du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de la République française qui conduit une délégation accompagnant le vol avec une aide humanitaire de la France aux Arméniens d’Artsakh.

Lors de la rencontre avec le Secrétaire d’Etat Lemoyne, le Premier ministre a apprécié hautement les contacts avec le Président français Emanuel Macron et les a remerciés pour leur aide humanitaire aux Arméniens d’Artsakh. « Nous sommes reconnaissants à la France amie d’avoir présenté correctement la situation au Haut-Karabakh à la communauté internationale et d’avoir fourni une aide humanitaire », a déclaré Nikol Pashinyan.

M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a declaré que dans l’esprit des relations amicales arméno-françaises, le Président français a réaffirmé son engagement à fournir une aide humanitaire continue aux Arméniens d’Artsakh. Dans ce but, la France envoie une seconde mission humanitaire. Il a noté que la France est prête à contribuer à la protection du patrimoine religieux, historique et culturel arménien sous le contrôle de l’Azerbaïdjan.

Les deux parties ont souligné l’importance de l’assistance fournie par les organisations humanitaires internationals.

Ensuite, le Premier ministre a rencontré des membres de la délégation accompagnant le vol d’aide humanitaire envoyé aux Arméniens d’Artsakh depuis la France.

En les accueillant, Nikol Pashinyan a noté : « Chers collègues, j’apprécie beaucoup la mission avec laquelle vous êtes arrivé. Nous avons toujours ressenti le soutien de la France amie. Les activités des Arméniens de France, qu’ils mènent en Arménie, ont également d’une importance particulière pour nous. A cet égard, nous n’avions aucun doute que la communauté arménienne en France se dépêcherait d’être à côté de l’Arménie et de l’Artsakh. Je tiens à vous remercier pour cette mission. Bien sûr, nous vivons des temps difficiles maintenant, je suis sûr qu’avec le soutien de nos amis, nos compatriotes, l’Arménie et l’Artsakh surmonteront cette situation difficile. »

Jean-Baptiste Lemoyne a remercié le Premier ministre pour ses paroles chaleureuses et a présenté les membres de la délégation, qui composée des représentants de l’Etat, des organisations humanitaires internationales, privées, de la communauté franco-arménienne, parmi lesquels Youri Djorkaeff, ambassadeur de bonne volonté pour l’Arménie., ainsi que la direction de la Fondation Aznavour.

Dans leur discours, les membres de la délégation ont souligné que l’Arménie et l’Artsakh peuvent compter pleinement sur le soutien de la France et de la communauté franco-arménienne, qui témoigne de l’étroite amitié arméno-française, qui sera continue.

Le Premier ministre a remercié les membres de la délégation française pour leurs paroles de soutien et le travail effectué, et a demandé de transmettre ses salutations chaleureuses et des paroles de gratitude au Président français Emanuel Macron.