Selon Jean-Baptiste Lemoyne la France estime que certains points des accords du Haut-Karabagh nécessitent une discussion

En Arménie depuis vendredi, Jean-Baptiste Lemoyne le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du Tourisme, des Français de l’étranger et de la Francophonie auprès du ministère français des Affaires étrangères a rencontré les dirigeants de l’Arménie. Lors d’une conférence de presse ce samedi à Erévan il a affirmé que le gouvernement français a étudié l’armistice du Haut-Karabakh signé entre l’Arménie, la Russie et l’Azerbaïdjan a-t-il dit et estimé que certains des points des accords nécessitent une discussion plus approfondie.

« Nous avons étudié l’accord et, bien entendu, il y a des points qui ne sont pas pris en compte, qui devraient être abordés (…) Cela devrait probablement être fait dans le cadre de la coprésidence du Groupe de Minsk de l’OSCE. Hier, j’ai rencontré le ministre arménien des Affaires étrangères Ara Ayvazyan et aujourd’hui j’ai rencontré le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan et j’ai discuté de toutes ces questions », a déclaré Jean-Baptiste Lemoyne. Il a également affirmé que la France coopère avec l’UNESCO pour protéger le patrimoine culturel et spirituel du Haut-Karabakh qui est passé sous contrôle azéri.

« Au cours des dernières semaines, le président de la République française, Emmanuel Macron, a eu de nombreux contacts avec le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, le président russe Vladimir Poutine et le président azéri Ilham Aliyev, ainsi qu’avec les autres pays coprésidents du groupe de l’OSCE à Minsk, et a eu la chance d’exprimer à nouveau son engagement. Cet engagement se fonde sur différents aspects, et l’un d’entre eux touche à la protection du patrimoine de valeurs culturelles et spirituelles, dont une partie se situe sur le territoire azéri. Nous coopérons avec l’UNESCO et d’autres organisations qui ont assumé cette mission pour protéger ces trésors », a-t-il déclaré.

