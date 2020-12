UEFA Nations League : 2 footballeurs de l’équipe nationale d’Arménie figurent parmi les meilleurs onze de leur groupe de division

Les joueurs de l’équipe nationale arménienne de football Aleksandre Karapetian et Tigran Barseghyan ont été inclus dans le meilleur XI du WhoScored du deuxième groupe de la division C de la Ligue des Nations.



Barseghyan est le joueur avec le plus de passes décisives dans la phase de groupes de ce tournoi. Il a effectué 4 passes décisives et marqué un but en six matches tandis que Karapetian a marqué un but.

Dans la phase de groupes de la Ligue des Nations, l’Arménie a pris la première place de son groupe, avec 11 points, et s’est qualifiée pour la Division B.