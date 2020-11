Le monde du spectacle, artistes et réalisateurs ont manifesté place Charles Aznavour à Erévan pour exiger la libération des prisonniers Arméniens détenus en Azerbaïdjan

Aujourd’hui samedi 28 novembre sur la place Charles Aznavour à Erévan des centaines d’artistes arméniens protestaient en appelant les organisations internationales d’obliger l’Azerbaïdjan à libérér les prisonniers de guerre tant les soldats que les civils illégalement détenus. Le réalisateur Armen Grigoryan qui est également l’un des organisateurs de la manifestation a appelé le monde à condamner les méthodes de Bakou qui humilie les prisonniers Arméniens détenus et comment des crimes. Armen Grigoryan demandant au monde d’agir auprès de l’Azerbaïdjan et d’exiger la libération de ces prisonniers Arméniens. L’acteur Hrant Tokhatyan a appelé chaque artiste a faire écho de ces problèmes de prisonniers Arméniens détenus par l’Azerbaïdjan. « Nous devons agir très vite pour régler au plus tôt ce problème » dit-il. Les manifestant ont donné rendez-vous demain dimanche 29 novembre à 12 heures, sur cette même place Charles Aznavour, pour une nouvelle manifestation en tenant les images des prisonniers Arméniens.

Krikor Amirzayan