La messe dédiée aux apôtres Saint Thaddée et Saint Barthélémy les évangélisateurs de l’Arménie s’est déroulée à Sainte-Etchmiadzine avec la Sainte-Lance

A Sainte-Etchmiadzine samedi 28 novembre fut célébrée la Sainte-messe dans la chapelle Sourp Hovhannès Mguerditch et Sourp Vardan, la mémoire des apôtres martyrs qui ont évangélisé l’Arménie, Saint Thaddée et Saint Barthélémy. La Sainte-Lance (le Géghart) était sortie du musée de Sainte-Etchmiadzine à l’occasion de la cérémonie religieuse en présence du père Asogik Garapetyan directeur du Musée et des Archives de Sainte-Etchmiadzine et du Catholicos Karékine II qui a apporté lui-même la Sainte-Lance du musée vers la chapelle. L’Eglise arménienne honore ainsi chaque année la mémoire des deux apôtres martyrs qui ont christianisé l’Arménie dès le Ier siècle. L’Arménie devenant en l’an 301 le premier pays au monde à reconnaitre le christianisme en tant que religion d’Etat.

Krikor Amirzayan